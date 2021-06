Twee gratis pcr-tests voor jongeren en iedereen ‘die nog geen kans had op tweede prik’

Exact inschatten hoeveel de gratis pcr-tests de overheid zullen kosten, is moeilijk in te schatten. ‘Een middenschatting is 40 miljoen euro’, aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

‘We zullen onze vrijheid moeten beschermen tegen de invoer van nieuwe varianten. Daarom zullen we streng zijn voor wie het land binnenkomt’, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op de persconferentie na het Overlegcomité. ‘We zullen een volledige vaccinatie plus twee weken eisen (de tijd die nodig is om het vaccin volledig zijn werk te laten doen, nvdr.). De andere mogelijkheden zijn een negatieve pcr-test of een herstelbewijs in het Europees-coronapaspoort, als men de ziekte net gehad heeft. We zullen diezelfde eisen ook stellen aan Belgen die terugkomen uit het buitenland.’

De regels gelden vanaf de leeftijd van 12 jaar. Maar omdat sommige landen die lat al op 6 jaar leggen én omdat aan het begin van de vakantie nog niet iedereen de kans zal gehad hebben op een volledige vaccinatie, stelt de regering ook per persoon twee gratis pcr-testen ter beschikking.

Voor minderjarigen van 6 tot 17 jaar is het systeem eenvoudig. Zij hebben zonder meer recht op twee zo’n testen, aldus Vandenbroucke. Voor volwassenen hangt alles af van de uitnodiging die u krijgt voor uw vaccinatie. Daarop staat de datum waarop de tweede prik gepland is. Bij het vaccin van Johnson&Johnson is er maar één dosis en uiteraard dus ook maar één datum. Tot drie weken na die datum heeft u recht op de twee gratis pcr-tests. Als uw uitnodiging bijvoorbeeld vermeldt dat u op 20 juli een tweede prik krijgt, kan u zich pakweg op 15 juni of zelfs op 1 augustus nog gratis laten testen om een reis mogelijk te maken. Dat zal in dit voorbeeld dan niet meer mogelijk zijn op een datum die drie weken ná 20 juli ligt, 28 augustus bijvoorbeeld. ‘Het wordt heel eenvoudig’, aldus Vandenbroucke, ‘met een code kan je die tests aanvragen.’

Zelfde systeem voor grote festivals

Voor de grote festivals in de tweede helft van de zomer, zoals Tomorrowland, Pukkelpop of de Grote Prijs Formule 1 in Francorchamps, waar tot 75.000 mensen mogen bijeenkomen, gelden dezelfde regels. Ook die voor de gratis pcr-tests. Wie binnen wil zal ofwel volledig gevaccineerd-plus-twee-weken moeten zijn, een negatieve pcr-test moeten kunnen voorleggen of een herstelbewijs. Bijkomende mogelijkheid is een sneltest ter plekke, maar die moet bij meerdaagse festivals dan wel om de twee dagen herhaald worden.

Hoeveel de twee gratis testen alles bij elkaar genomen zullen kosten, is moeilijk exact te voorspellen, aldus Vandenbroucke. ‘We hebben al veel berekeningen gemaakt, maar die kostprijs hangt van een paar dingen af. Hoe “groen” zijn bijvoorbeeld de landen waar we naartoe willen? Het hangt ook af van de snelheid van de vaccinaties en van met hoeveel we naar festivals willen.’ Een ‘middenschatting’ is 40 miljoen euro.