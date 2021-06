Elise Mertens en Su-Wei Hsieh dubbelen verder op Roland Garros

Elise Mertens heeft zich samen met haar Taiwanese dubbelpartner Su-Wei Hsieh geplaatst voor de achtste finales op Roland Garros. In de tweede ronde versloegen ze de Amerikaans/Russische tandem Amanda Anisimova en Anastasia Potapova. Na 1 uur en 10 minuten werd het 6-2 en 6-2.

Mertens en Hsieh, de eerste reekshoofden in Parijs, ontmoeten in de derde ronde de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Poolse Iga Swiatek, die vorig jaar het toernooi in het enkelspel won. Die versloegen de tandem Friedsam/Wang in twee sets.

Het is voor het eerst dat Mertens op een Grand Slam aan de zijde speelt van Hsieh, nummer drie op de dubbelranglijst. Voordien speelde de Belgische met Aryna Sabalenka, die na de Australian Open ervoor koos om prioriteit te geven aan het enkelspel. Samen met Sabalenka won Mertens twee Grand Slams: de US Open in 2019 en de Australian Open dit jaar.

In het enkelspel moet Mertens (WTA 15) zaterdag in de derde ronde voorbij de Griekse Maria Sakkari (WTA 18). Sakkari won donderdag haar tweede ronde van de Italiaanse Jasmine Paolina (WTA 91) met 6-2 en 6-3. Mertens moest bijna 2,5 uur lang knokken om uiteindelijk met 4-6, 6-2 en 6-4 aan het langste eind te trekken tegen de Kazachse Zarina Diyas (WTA 93).