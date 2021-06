Overzicht: dit besliste het Overlegcomité

De horeca mag binnen en buiten openblijven tot 23.30 uur. Lees hier alle andere beslissingen

1. Horeca

Vanaf 9 juni mogen cafés en restaurants zowel binnen als buiten tot 23.30 uur openblijven. Eerder werd al beslist dat de horeca vanaf 9 juni onder bepaalde voorwaarden ook binnen weer klanten mocht ontvangen, maar waren de openingsuren voor binnen en buiten niet gelijk. Die twee sluitingsuren worden nu dus gelijkgesteld, op 23.30 uur. Ook mag er al vanaf 5 uur ‘s morgen geopend worden, in plaats van 8 uur.

2. Reizen

Wie (terug)komt uit een groene of oranje zone, moet geen PCR-test laten afnemen of in quarantaine gaan. Let wel, de kleur van een zone kan veranderen tijdens uw verblijf.

Binnen Europa kunnen alle Europeanen met een Europees coronacertificaat vrij rondreizen. Opgelet, landen kunnen extra voorwaarden stellen. Het digitaal coronacertificaat kan vanaf 18 juni worden aangevraagd, en zal vanaf 1 juli in heel Europa gebruikt worden. Daarvoor moet u of volledig gevaccineerd zijn, een negatieve PCR-test hebben afgelegd die minder dan 72 uur oud is, of een herstelcertificaat hebben.

Voor wie uit een rode zone (terug)komt, is de afspraak dat je dat met het Europees coronacertificaat niet in quarantaine moet. Wie dat niet heeft, maar zich bij aankomst op dag 1 of 2 laat testen, moet niet in quarantaine. Dat geldt zowel voor buitenlandse toeristen of Belgen.

Voor gebieden met een heel hoog risico wordt een ‘noodrem’ ingebouwd om de verspreiding van besmettelijkere varianten te kunnen tegenhouden. Belgen die terugkomen uit zo’n hoogrisicozone zullen altijd een quarantaine van tien dagen moeten respecteren, ook als ze volledig gevaccineerd zijn. Op de eerste en de zevende dag moeten ze een PCR-test laten afnemen. Voor niet-Belgen geldt dan een inreisverbod. Voorlopig zijn het Verenigd Koninkrijk, India en Brazilië hoogrisicozones

Het Passenger Location Form blijft behouden. Het onderscheid tussen professionele en private reizen vervalt.

De Overheid voorziet twee gratis PCR-testen voor kinderen van 6 tot 17 jaar en alle volwassenen die nog niet de kans hebben gehad om zich te laten vaccineren.

3. Telewerk

Vanaf woensdag mag iedereen ook weer één dag per week naar het werk. Vanaf juli wordt het telewerk mogelijk nog verder versoepeld.

4. Evenementen

Vanaf 13 augustus mogen evenement buiten plaatsvinden met 75.000 bezoekers. Deelnemers van de deze evenementen moeten meer dan twee weken volledig gevaccineerd zijn, vaccinatie of een recente PCR-test (die niet ouder dan 72 uur is) hebben. Ook zou het mogelijk zijn om ter plekke snelle antigeentesten aan te bieden.

5.Tien Basisregels

Het Overlegcomité legt tien basisregels voor.

1) Laat u vaccineren

2) Handhygiëne en de regels rond niezen en hoeste blijven volgen.

3) Wie ziek is, laat zich testen.

4) Wie nog niet gevaccineerd is, kan best een zelftest doen.

5) Geef de voorkeur aan buitenactiviteiten.

6) Kies voor kleinere groepen. Het risico op besmetting is lager in groepen van vijf dan in groepen van vijftig.

7) In gezelschap waarbij iedereen gevaccineerd is, mag u het mondmasker afnemen.

8) Blijf ruimtes ventileren.

9) Probeer ook zoveel mogelijk een veilige afstand houden.

10) Gebruik het digitale coronacertifictaat als u reist en volg de regels in het land waar u naar toe gaat.