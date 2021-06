Eerste drie reekshoofden bij de vrouwen op Roland Garros al uitgeschakeld

Ook de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 4), het derde reekshoofd bij de vrouwen, zal niet met de titel aan de haal gaan op het grandslamtoernooi van Roland Garros. De Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 32) toonde zich vrijdag in de derde ronde in drie sets de betere met 6-4, 2-6 en 6-0.

Pavlyuchenkova, die in het verleden op elk grandslamtoernooi al minstens een keer de kwartfinales haalde, kijkt in de achtste finales die andere Wit-Russische, Victoria Azarenka (WTA 16), of de Amerikaanse Madison Keys (WTA 24) in de ogen.

In de tweede ronde nam Parijs ook al afscheid van de Australische Ashleigh Barty en de Japanse Naomi Osaka, de nummers een en twee van de wereld. Barty moest geblesseerd de strijd staken in haar tweede wedstrijd, Osaka verscheen na haar eerste partij niet meer op de court in nasleep van haar sociale mediaboycot. Simona Halep, de nummer drie op de wereldranglijst bij de vrouwen, is niet aanwezig in Parijs omwille van een kuitblessure. De Amerikaanse Sofia Kenin, de nummer vijf van de wereld, is nu de hoogst geplaatste speelster in het toernooi.