De horeca mag vanaf 9 juni zowel binnen als buiten openblijven tot 23.30 uur, en er is duidelijkheid over welke testen nodig zijn wanneer we gaan reizen. Premier Alexander De Croo geeft toelichting bij de beslissingen van het Overlegcomité, volg de persconferentie hier live vanaf 18.15 uur.

Het werd een belangrijk Overlegcomité voor de reissector. Wie straks volledig gevaccineerd op reis vertrekt, hoeft niets te vrezen bij terugkomst uit een rode zone. Er wordt dan geen test of quarantaine verwacht. Datzelfde geldt ook voor buitenlandse toeristen die naar ons land reizen. Verder is er ook een belangrijke opsteker voor de horeca: waar eerder nog sprake was van een apart sluitingsuren voor binnen en buiten, hebben De Croo en zijn collega’s besloten om het sluitingsuur toch gelijk te stellen, en wel op 23.30 uur.

‘Op het Overlegcomité vandaag werd vooral vooruitgekeken naar de zomer. Dat we kunnen vooruitkijken met minder zorgen, kan omdat we ons de voorbije weken veilig hebben gedragen maar ook door de vlotte vaccinatiecampagne. Het was een collectieve inspanning’, ging premier Alexander De Croo (Open VLD) de persconferentie van start. Hij verontschuldigde ook minister-president Jan Jambon (N-VA) die er door een persoonlijke aangelegenheid niet kan bijzijn, hij wordt vervangen door viceminister Hilde Crevits (CD&V).

‘De belangrijkste beslissingen van het Overlegcomité hebben te maken met het vrij en veilig reizen deze zomer. Het is voor ons allemaal een koud voorjaar geweest, we kijken er naar uit om opnieuw te reizen. Regel nummer één blijft dat wie terugkomt uit groene of oranje zone, geen test- of quarantaineverplichting heeft. Voor het reizen van en naar rode zones, is de afspraak dat je dat met het Europees coronacertificaat kan doen zonder verdere verplichtingen op vlak van quarantaine of testen. Voorwaarde is dat je volledig gevaccineerd bent sinds twee weken, een negatieve PCR-test van minder dan 72 uur kan voorleggen of een herstelcertificaat’, aldus De Croo. ‘Zoals u weet stelt de federale regering twee gratis PCR-testen ter beschikking deze zomer.’

Maar het Overlegcomité denkt ook aan mogelijke donkere wolken boven die zorgeloze zomer. ‘We hebben weliswaar een noodrem ingebouwd om de verspreiding van besmettelijkere varianten te kunnen tegenhouden. Mensen die in ons land wonen, zullen altijd een quarantaine van tien dagen moeten respecteren, als ze in een hoogrisicozone zijn geweest. Voor niet-Belgen geldt dan een inreisverbod’, verduidelijkt De Croo.

‘We zijn erin geslaagd om een onzeker situatie om te buigen tot positieve vooruitzichten deze zomer. Maar toch moeten we nog steeds voorzichtig blijven, nog steeds grote groep die nog niet gevaccineerd is, en het duurt ook twee-drie weken voor die eerste beschermingslaag volgt na het vaccin’, zegt De Croo. Hij raadt mensen aan om voorzichtig te blijven, en zich bij ziekteverschijnselen meteen te laten testen. Verder raadt hij ook aan om de groepen zo klein mogelijk te houden. ‘Het risico op besmetting is lager in groepen van vijf dan in groepen van vijftig.’ Voorts wijst hij nog eens op het belang van ventileren en de basismaatregelen zoals afstand houden op drukke plaatsen.

