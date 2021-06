Alejandro Valverde zegeviert in eerste bergrit Critérium du Dauphiné

De 41-jarige Alejandro Valverde heeft de eerste echte bergetappe gewonnen in het Critérium du Dauphiné. Alexey Lutsenko (Astana Premier Tech) neemt de leiderstrui over van Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe).

Vandaag trokken de renners, na meerdere heuvelachtige etappes, echt de bergen in. De eerste pakweg honderd kilometer waren nog zo goed als vlak, maar vervolgens was het volop klimmen geblazen.

Het begon allemaal met de Col de la Placette. Zes kilometer klimmen aan 6,4 procent en dan bereikten de renners de top. Na de afdaling richting Saint-Joseph-de-Rivière en enkele licht oplopende kilometers passeerden de coureurs het bordje ‘Col de Porte’ en begon een beklimming van 7,4 kilometer aan 6,8 procent. Een nieuwe afzink leidde het peloton vervolgens naar de Côte de la Frette (3,7 km aan 5,4 procent) en de slotklim naar Le Sappey-en-Chartreuse (3,3 km aan 6,2 procent). De rit zag er misschien gemakkelijk uit, maar de laatste 30 kilometer zouden er waarschijnlijk voor zorgen dat het peloton stevig uitgedund ging zijn tegen het einde van de etappe.

Kopgroep met twee Belgen

Om te beginnen ging het peloton meteen tegen een zeer hoog tempo van start. Zo werd het moeilijk voor eventuele vluchters om voor de aanval te kiezen. Ook de wind speelde in het begin een rol. Het peloton kreeg vandaag rugwind tot aan de voet van de eerste klim, wat waarschijnlijk de reden was voor het verschroeiende openingsuur tegen een gemiddelde van maar liefst 50,3 kilometer per uur.

Na net geen uurtje koersen kregen we dan toch een groep van veertien vluchters. Hun namen: Lawson Craddock (EF Nippo), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), Anthony Perez (Cofidis), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Laurent Pichon (Arkéa Samsic), Matthew Holmes (Lotto Soudal), Sven Erik Bystrom (UAE), Josef Cerny (Deceuninck), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Damien Howson (BikeExchange), Salmon (DSM), Franck Bonnamour (B&B p/b KTM), Greg Van Avermaet (AG2R) en Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert). Jan Bakelants houdt goede herinneringen over aan deze streek. In 2014 won hij hier in de Dauphiné de rit richting Posiy, niet zo ver van de regio waar we in deze zesde rit vertoefden.

Hoe is de zege tot stand gekomen?

Na het razendsnelle eerste koersuur nam het peloton wat gas terug en de ontsnapping van de dag kreeg al gauw een ademruimte van 2’35” cadeau. Maar het dozijn ‘vroege’ vluchters draaide niet bijzonder goed rond en had het moeilijk om de voorsprong verder uit te breiden. Het verschil met het peloton schommelde een tijd lang rond de 2’30”. Op net iets meer dan 20 kilometer van de voet van de eerste beklimming van de dag, steeg de voorsprong van de renners voorop naar drie minuten en dus vonden de mannen van Bora het stilaan tijd om hun gele trui te verder te verdedigen. Gamper en Schwarzmann zetten zich resoluut op kop om leider Lukas Pöstlberger te beschermen.

Op die eerste klim, de Col de la Placette, was het lachen bij Van Avermaet en co. snel vergaan. De voorsprong slonk al snel weer met een halve minuut. Matthews Holmes (Lotto Soudal) kwam als eerste boven en verzekerde daarmee zijn blauwe bollentrui voor nog minstens één dag.

Nog een kleine 40 kilometer te gaan en het peloton kwam, onder impuls van Bora-Hangrohe, tot op 1’45” van de kopgroep. Een overwinning van een vluchter leek vanaf dat ogenblik erg onwaarschijnlijk. Het peloton liet het nog heel even begaan, maar bij oprijden van de Col de Porte werd de achtervolging volle bak ingezet. Bora-Hansgrohe kreeg in die inhaalrace op de leiders de hulp van Cofidis, Team DSM, Movistar, Arkéa-Samsic en Jumbo-Visma en het verschil daalde met rasse schreden, dat op dat ogenblik nog slechts een dikke minuut bedroeg.

Het jagende peloton peuzelde op de Porte de ene na de andere vluchter op. Het zou dan niet lang meer duren vooraleer de wedstrijd kon herbeginnen. Lawson Craddock (EF Education-Nippo) sputterde nog lang tegen, maar de Amerikaan werd op de slotklim, op drie kilometer van de finish, opgeraapt. Ondertussen bleef het geloste renners regenen waardoor er een erg klein groepje overbleef in de slotkilometers. Met nog twee kilometer te gaan probeerde de ene na de andere renner van wat overbleef weg te poefen, maar niemand geraakte echt weg. Dus zouden we uiteindelijk afstevenen op een sprint.

Op het einde bleek Alejandro Valverde (Movistar) de sterkste bergop. De Spanjaard van Movistar kwam als eerste boven op Le Sappey-en-Chartreuse, gevolgd door Tao Geoghegan Hart (Ineos-Grenadiers) en Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe).