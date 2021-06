Werkstraf en 13.000 euro schadevergoeding voor deelnemer La Boum

De correctionele rechtbank van Brussel heeft vrijdag een werkstraf van 200 uur opgelegd aan een jonge man voor slagen en verwondingen aan twee politieagenten tijdens La Boum op 1 april in het Ter Kamerenbos in Brussel. De man moet ook een schadevergoeding van 13.000 euro betalen aan de agenten, die zich burgerlijke partij hadden gesteld.

De rechtbank oordeelde dat de verdachte schuldig is aan slagen en verwondingen van twee agenten van de federale politie tijdens de illegale samenkomst in het Ter Kamerenbos in Brussel op 1 april. De rechtbank heeft in haar vonnis rekening gehouden met het blanco strafblad van de student.

• ‘Behalve het geweld is dit echt fijn’

Op 1 april verzamelden zo’n 1.500 tot 2.000 personen zich in het Ter Kamerenbos in Brussel als gevolg van een Facebookoproep over het fictief festival La Boum. Toen de politie de massa uiteen wou drijven, braken onlusten uit. Er raakten 34 personen gewond, waarvan 26 agenten en 8 deelnemers aan het evenement. Verschillende paarden van de cavalerie liepen ook verwondingen op en zes politievoertuigen raakten beschadigd.