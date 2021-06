Veteraan Barnard Kemter (77) sprak tijdens een herdenkingsevent van de American Legion in Hudson, Ohio, toen zijn microfoon op een cruciaal moment in de speech moedwillig werd uitgezet. Hij sprak over het feit dat bevrijde slaven aan de basis liggen van de huidige ‘Memorial Day’.

Toen Kemter iets meer dan vier minuten aan het woord was, werd hem het zwijgen opgelegd. Zelf dacht hij dat er een technisch probleem was, en zette zijn speech verder met iets luidere stem. Hij sprak over de oorsprong van ‘Memorial Day’, een dag in de Verenigde Staten waarbij veteranen geëerd worden. ‘Memorial Day werd voor het eerst gevierd door een groep bevrijde slaven, minder dan een maand nadat de burgeroorlog gedaan was’, zei Kemter. ‘Er zou een parade van minstens 10.000 mensen, met 3.000 zwarte kinderen, hebben plaatsgevonden.’

Kemter had uit beleefdheid zijn speech op voorhand naar de organisatie doorgestuurd. De organisatrice, Cindy Suchan-Rothgery, was vergeten haar opmerkingen op te slaan, dus gaf Kemter de speech die hij had voorbereid. Tijdens de passage over de bijdrage van de bevrijde slaven werd de microfoon echter uitgezet. ‘Het is jammer dat dit zo is gelopen, ik wou een informatieve speech geven en hulde brengen aan de zwarte Amerikanen die bijdroegen aan Memorial Day.’

De twee organisatoren van het evenement, Cindy Suchan-Rothgery en James Garrison, zeiden in een interview aan The Akron Beacon Journal dat ze de microfoon twee minuten moedwillig hadden uitgezet, omdat de boodschap van Kemter ‘niet relevant was voor het programma van de dag’, waarbij het thema was om ‘de veteranen van Hudson te eren’.

De American Legion vroeg ondertussen het ontslag van de twee organisatoren en laat weten dat er een onderzoek wordt gestart.