Europese Commissie onderzoekt machtsmisbruik door Facebook in advertentiemarkt

De Europese Commissie heeft een onderzoek geopend naar het Amerikaanse socialemediabedrijf Facebook. De Commissie vermoedt dat het bedrijf zijn macht op de advertentiemarkt misbruikt.

Het onderzoek spitst zich toe op de markt van de rubrieksadvertenties. Miljoenen bedrijven plaatsen zulke advertenties op Facebook om de bijna 3 miljard gebruikers van het sociale netwerk te bereiken. Facebook heeft zo toegang tot een massa gegevens die commercieel erg interessant kunnen zijn.

De Commissie vreest nu dat Facebook die data misbruikt om te concurreren met de adverteerders. Dat zou het doen via Facebook Marketplace, het platform waarop zijn gebruikers producten kopen of te koop aanbieden. Uit de aangeleverde data zou Facebook veel kunnen leren over bijvoorbeeld de voorkeuren van zijn gebruikers. Die informatie kan het dan aanwenden om Marketplace aan te passen.

Tegelijk onderzoekt de Commissie of de integratie van Facebook Marketplace in het eigenlijke sociale netwerk neerkomt op concurrentievervalsing. Het zou Facebook een oneerlijk voordeel kunnen geven op concurrerende adverteerders.

Aan het onderzoek van de Commissie is geen deadline verbonden. Hoelang het zal duren, hangt onder meer af van de complexiteit van de zaak en de mate waarin alle betrokken partijen meewerken, zegt de Commissie.

Samen met de Commissie heeft ook de Britse concurrentiewaakhond CMA een onderzoek naar Facebook en zijn gebruik van data geopend.