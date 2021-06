De Wit-Russische dissident en journalist Roman Protasevitsj verscheen in een interview op de staatstelevisie. Hij bekende in tranen dat hij schuldig was aan het organiseren van protesten tegen de overheid. Volgens de vader van de journalist, Dmitry Protasevitsj, was het fragment het resultaat van ‘ misbruik, marteling en bedreigingen’.

Aan het einde van het interview, dat anderhalf uur duurde, barstte Protasevitsj in tranen uit en hield hij zijn handen voor zijn gezicht. Hij bekende zijn plannen om president Loekasjenko omver te werpen en zei dat hij verantwoordelijk was voor de protesten tegen de overheid. Het interview zou ook zijn keuze geweest zijn. ‘Ik heb veel kritiek gehad op president Loekasjenko maar begrijp nu dat hij juist handelt en ik respecteer hem’, zei Protasevitsj.

‘Woorden zijn gevolg van marteling’

‘Ik ken mijn zoon heel goed en ik weet dat hij zo’n dingen nooit zou zeggen’, zei de vader van de journalist. ‘Ze hebben hem gebroken en deden hem zeggen wat nodig was. Niemand zou deze woorden mogen geloven, ze zijn het gevolg van misbruik en marteling.’

Franak Viacorka, adviseur van de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya, zei dat het pijnlijk was om de ‘bekentenissen’ te zien, en dat Protasevitsj ‘oneerlijke maar ernstige beschuldigingen ten laste worden gelegd’. ‘We moeten er alles aan doen om hem en de 460 andere politieke gevangenen vrij te krijgen’, schreef hij op Twitter.

Ryanair-vlucht

De autoriteiten van Wit-Rusland, dat het predicaat van ‘laatste dictatuur van Europa’ draagt, dwongen een Ryanair-vlucht op 23 mei van Griekenland naar Litouwen tot een landing in Minsk. Zogenaamd vanwege een bommelding. Dissident Protasevitsj en zijn vriendin waren onder de passagiers en werden na de landing in Minsk gearresteerd. Medepassagiers hoorden hem zeggen dat hij ‘de doodstraf’ zou krijgen in Wit-Rusland. Er staan hem zware straffen te wachten, op opruiing staat een bestraffing tot 15 jaar.

Internationaal is er fel gereageerd op de arrestatie en de Wit-Russische schending van internationale luchtvaartverdragen. De Europese Unie heeft besloten om nieuwe sancties tegen het regime van dictator Aleksandr Loekasjenko en Wit-Rusland in te stellen.

Vorige week verspreidde de Wit-Russische openbare omroep ook al een videoboodschap van Protasevitsj. Daarin pleit hij schuldig aan strafbare feiten bij het organiseren van protesten. Zijn vader denkt dat hij gedwongen werd bekentenissen af te leggen. Beluister wat ze zeggen in onderstaande video’s.