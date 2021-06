Het aantal mensen dat voor covid-19 opgenomen moet worden in de Belgische ziekenhuizen daalt verder. Ook het aantal besmettingen en overlijdens daalt. Intussen werd al 41,7 procent van de totale bevolking in België gevaccineerd.

‘De coronacijfers zetten hun gunstige evolutie verder’, zegt Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano. ‘In alle lagen van de bevolking daalt het aantal besmettingen. Bij tieners en 17-jarigen in het bijzonder zien we dat de daling van het cijfers het traagst is. In de meeste provincies zien we een daling, alleen in de provincie Luik is nog een toename van 13 procent te zien.’

‘De Britse, Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Indiase variant zijn in ons land respectievelijk verantwoordelijk voor 85 procent, 0,1 procent, 10,5 procent en 1,3 procent van de besmettingen. De Indiase variant circuleert dus op ons grondgebied en is lichtjes toegenomen van 0,9 naar 1,3 procent, maar het blijft voorlopig om een beperkt aantal besmettingen gaan.’

‘Regels in België ook op reis volgen’

‘Binnen enkele dagen waarschijnlijk onder de grens van 75 ziekenhuisopnames per dag’, gaat Van Gucht verder. ‘Dat was oorspronkelijk het doel dat de GEMS al in november vooropstelde voor versoepelingen. Jammer genoeg was het erg moeilijk onder die drempel te duiken deze winter. Als alles goed gaat, zal dat nu lukken. Ook op intensieve zorg zien we nog steeds een overtuigende daling.’

Van Gucht wijst erop dat de vaccinatie helpt om de ziekenhuizen te ontlasten, ‘maar ook nog steeds de goede opvolging van de afstandsregels en de beperking van de contacten’. Nogmaals bedankt voor deze inspanning.’

‘Het Overlegcomité zal zich vandaag uitspreken over de regels voor terugkerende reizigers. Hou er rekening mee dat veilig reizen betekent dat je je houdt aan dezelfde regels als in België. Dat is de beste garantie voor een veilige, verdiende reis.’

Van Gucht brengt nog een boodschap van de ziekenhuizen. ‘Hoewel versoepelingen elders mogelijk zijn, zijn de bezoekregels vaak nog streng in ziekenhuizen. Dat lijkt oneerlijk en bijzonder zwaar voor patiënten.’ Maar Van Gucht legt uit dat de situatie in ziekenhuizen anders in dan in woonzorgcentra, omdat de populatie in ziekenhuizen veel diverser is, en dus niet iedereen gevaccineerd is. ‘We vragen u om de regels van de ziekenhuizen goed te blijven opvolgen.’

CO2-meter checken op café

Binnenactiviteiten worden binnenkort weer mogelijk. Pedro Facon, covid-19-commissaris, licht op de persconferentie toe wat dit betekent: ‘Covid-19 wordt voornamelijk verspreid via aerosolen. De kleinste druppeltjes kunnen in slecht geventileerde ruimten lang blijven hangen. Dat betekent dat anderen die kunnen inademen, zelfs als u afstand houdt. Je kan het vergelijken met sigarettenrook. Die aerosolen bevatten virusdeeltjes.’

Hoe weet u hoe het gesteld is met de ventilatie in een ruimte? ‘U kan kijken naar ventilatiesystemen, open ramen, grootte van een ruimte,... Maar er is ook de CO2-meter, waarmee u makkelijk kan de opgestapelde uitgeademde lucht in CO2 kan checken. In horecazaken, fitnesszalen en feestzalen wordt het binnenkort verplicht. Ze moeten zichtbaar ophangen voor klanten. Je kan dus als klant een kijkje nemen op de CO2-meter. Metingswaarden tot 900 ppm geeft een goed geventileerde ruimte aan. Vanaf 1200 ppm is de ventilatie onvoldoende.’