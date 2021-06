Verlinden pleit voor online aangifte bij seksueel geweld

De drempel om aangifte te doen bij seksueel geweld moet omlaag, vindt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Ze dringt aan op de mogelijkheid om online aangifte te doen bij seksueel geweld. ‘Zo moeten mensen niet meer de stap zetten naar een politiecommissariaat en kunnen de feiten ook vervolgd worden.’

Slechts één op de tien slachtoffers van seksueel geweld doet aangifte. Een groot deel van de feiten kan dus niet vervolgd worden. Het dark number komt opnieuw in de aandacht na de zelfdoding van het 14-jarige meisje uit Gavere op 15 mei, vier dagen na een groepsverkrachting in Gent.

‘Slechts een op de tien doet aangifte, en dat is bijzonder weinig’, zegt Verlinden in De Ochtend op Radio 1. ‘Dit zijn afschuwelijke feiten, het is onze verantwoordelijkheid dat zulke dingen niet gebeuren, én dat als er slachtoffers zijn dat zij de stap vinden naar de juiste hulp.’

Daar knelt het schoentje. Daarom doet minister Verlinden een voorstel: ‘We moeten zeker kijken hoe we bijvoorbeeld een online aangifte kunnen laten doen voor verkrachting, het kan mogelijke een aantal mensen over de brug halen. Een online aangifte kan al voor andere zaken. Zo moeten mensen niet meer de stap zetten naar een politiecommissariaat, zodat de feiten ook vervolgd kunnen worden. We moeten die online aangifte serieus overwegen.’

Verlinden merkt op dat er een aantal bezwaren zijn, namelijk dat slachtoffers ook snel moeten onderzocht worden om sporen te vinden. ‘Maar alles wat er kan bijdragen om meer mensen aangifte te laten doen, is belangrijk. Op het moment dat de aangifte gebeurt, moet er meteen opvolging komen, zodat het verzamelen van bewijs goed kan verlopen, én de feiten kunnen vervolgd worden.’

Van drie naar zeven zorgcentra

Een aangifte doe kan nu al in drie gespecialiseerde zorgcentra tegen seksueel geweld. ‘De regering heeft beslist om bijkomende middelen voor zeven centra te voorzien’, meldt Verlinden. ‘Daar kunnen forensische onderzoeken gebeuren, en verhoren door politie in een betere omkadering en omgeving voor slachtoffers. In elke regio van ons land zal er één komen, in samenwerking met de ziekenhuizen.’

Wie met vragen zit over zelf­doding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.