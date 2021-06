Hoofd van Slovaakse politiewaakhond opgepakt voor corruptie

De Slovaakse politie heeft de topman van haar interne toezichtsorgaan donderdag opgepakt. Volgens lokale media werd Adrian Szabo donderdag door speciale eenheden van de politie meegenomen in handboeien. De oppositie heeft het over een afleidingsmanoeuvre van de regering.

Szabo is het hoofd van het orgaan dat wangedrag van de politie, waaronder corruptie, onderzoekt. Op bevel van het Slovaakse Openbaar Ministerie is hij nu zelf opgepakt voor corruptie. Hij wordt ervan beschuldigd steekpenningen te hebben aanvaard om bepaalde klachten tegen agenten niet te behandelen.

De arrestatie komt er te midden van een politieke rel over mogelijk geknoei met getuigen door politieagenten. Volgens informatie die van de inlichtingendienst SIS zou komen en die door de oppositie naar buiten is gebracht, zouden opgesloten verdachten met geld of bedreigingen zijn aangezet om valse verklaringen af te leggen tegen politici van de oppositie.

Voormalig premier Robert Fico, die nu de sociaaldemocratische oppositiepartij Smer leidt, beschuldigt de regering er nu van Szabo’s arrestatie te gebruiken om de politiewaakhond lam te leggen en mogelijke bijkomende onthullingen over getuigenmanipulatie te verhinderen. Huidig eerste minister Eduard Heger wees de beschuldigingen van de hand als ‘complottheorieën’.