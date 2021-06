Ziekenhuisbezetting blijft afnemen

Het aantal mensen dat voor covid-19 opgenomen moet worden in de Belgische ziekenhuizen daalt verder. Ook het aantal besmettingen en overlijdens daalt. Intussen werd al 41,7 procent van de totale bevolking in België gevaccineerd.

Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen blijft afnemen. Momenteel gaat het om nog 1.063 patiënten, van wie er 364 op de afdelingen intensieve zorg liggen. Dat blijkt vrijdagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

De voorbije zeven dagen werden gemiddeld 78 patiënten met covid-19 opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is ruim een vijfde minder dan in de voorgaande week.

Ook het aantal besmettingen daalt nog op weekbasis. Met dagelijks gemiddeld 1.875 bevestigde gevallen van 25 tot 31 mei kwam de afname uit op 8 procent in vergelijking met de voorgaande zeven dagen. Er werden in beide periodes nagenoeg evenveel testen uitgevoerd, de positiviteitsratio daalde licht.

De sterfgevallen als gevolg van covid-19 blijven ondertussen hun daling gestaag voortzetten. Van 25 tot 31 mei ging het om per dag ruim dertien overlijdens, een krimp met bijna een kwart.

Sinds het begin van de coronapandemie zijn in België 24.995 sterfgevallen gerapporteerd.

Intussen hebben volgens het dashboard al 4.725.891 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 41 procent van de totale bevolking. 2.193.928 landgenoten zijn inmiddels volledig gevaccineerd, goed voor 18,6 procent van de totale bevolking.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.