Biden zet bijkomende Chinese bedrijven op zwarte lijst

Amerikaans president Joe Biden heeft donderdag bijna dertig Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst met ondernemingen die banden zouden hebben met het Chinese leger. Dat maakte het Witte Huis bekend.

De zwarte lijst is uitgebreid van 31 naar 59 bedrijven. Onder meer technologiegigant Huawei, oliegigant Cnooc, bouwconcern China Railway Construction en videobewakingsbedrijf Hikvision komen er op voor. In bedrijven die op de lijst voorkomen, mogen Amerikanen niet (langer) investeren.

Het verbod op nieuwe investeringen wordt van kracht op 2 augustus om 00:01 uur in New York, aldus anonieme bronnen dicht bij de regering tegen de Amerikaanse media. Beleggers hebben een jaar de tijd om volledig te desinvesteren.

Biden zet hiermee grotendeels een van een beleid van voormalig president Donald Trump voort. Dat beleid werd voor de rechtbank aangevochten en werkte verwarrend voor beleggers omdat niet duidelijk was of ook dochterondernemingen van de geblokkeerde bedrijven onder de ban vielen. Zowel Democraten als Republikeinen hadden de regering-Biden eerder opgeroepen tot een krachtig standpunt tegen China over kwesties variërend van handel tot mensenrechten.

Een woordvoerder van Hikvision zei vrijdag in een verklaring dat ‘de Amerikaanse regering (...) creatieve manieren blijft vinden om zich op Hikvision te blijven richten, simpelweg omdat we ons hoofdkantoor in China hebben.’