Tsjechische premier overleeft vertrouwensstemming

Vier maanden voor de parlementsverkiezingen in Tsjechië heeft premier Andrej Babis een motie van wantrouwen overleefd. Donderdagavond stemden 89 parlementsleden voor het ontslag van de regering, waarmee de benodigde meerderheid van 101 niet werd gehaald.

Aan de stemming ging een debat van elf uur vooraf. Daarin wierp de oppositie Babis met name wanbeheer van de coronapandemie voor de voeten. Sinds de uitbraak van het coronavirus kwamen in het Centraal-Europese land meer dan 30.000 mensen om door covid-19.

De uitkomst van de stemming was eigenlijk van weinig belang. Tsjechisch president Milos Zeman had vooraf al laten weten dat hij de huidige regering hoe dan ook in functie zou houden tot verkiezingen begin oktober.

Babis staat in eigen land niet alleen onder druk wegens zijn beheer van de coronapandemie, de multimiljardair wordt ook beschuldigd van belangenconflicten en fraude met Europese subsidies.

De mogelijke belangenvermenging van Babis bij zijn rollen als premier en bedrijfsleider zal overigens meteen op het bord komen van het nieuwe Europese parket, dat op 1 juni van start is gegaan en belast is met fraude. Dat maakte het Openbaar Ministerie in Praag donderdag bekend.