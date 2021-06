Aanhoudingsbevel tegen oppositiekandidaat in Nicaragua

In Nicaragua is woensdag een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen oppositiefiguur Cristiana Chamorro. Daags voordien had ze haar kandidatuur bij de presidentsverkiezingen voor de oppositiealliantie Alianza Ciudadanos por la Libertad aangekondigd.

Cristiana Chamorro is een journaliste en de dochter van de voormalige presidente Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) en de vermoorde journalist Pedro Joaquin Chamorro Cardenal. Ze wordt beschuldigd van witwassen van geld en ‘ideologische leugenachtigheid’.

Een rechtbank in de hoofdstad Managua willigde al een verzoek van het openbaar ministerie in om Chamorro te verbieden om een openbaar ambt te bekleden en het land te verlaten. Volgens lokale media doorzocht de politie woensdag de woning van Chamorro.

Familieleden van Chamorro die hun steun kwamen beteugen tijdens haar aanhouding werden weggestuurd. Foto: EPA-EFE

Huisarrest

Minder dan twee weken geleden had het ministerie van Binnenlandse Zaken al gezegd dat er duidelijke bewijzen zouden zijn van witwaspraktijken tussen 2015 en 2019 in een naar Violeta Barrios de Chamorro genoemde stichting die toen geleid werd door Cristiana Chamorro. Zelf ontkent de 67-jarige de beschuldigingen. Volgens haar wil de autoritaire president Daniel Ortega voorkomen dat er vrij gestemd kan worden bij de verkiezingen in november.

De politie zou Chamorro volgens haar broer, journalist Carlos Chamorro, onder huisarrest geplaatst hebben. Agenten bleven zeker vijf uur lang in het huis. Dat schreef hij op Twitter.

Op sociale media en de lokale televisie was live te zien hoe de politie het huis van Chamorro omsingelde en binnenging. De beelden tonen ook hoe de politie andere journalisten die verslag deden over de aanhouding, op een harde manier wegstuurden.

A las 5:00 pm, oficiales antidisturbios agreden nuevamente a familiares de presos políticos y opositores que se presentaron en las afueras de la casa de Cristiana Chamorro. pic.twitter.com/mwYH62knaK — Houston Castillo (@HoustonTexasni) June 2, 2021

Ook journalisten mochten niet te dicht bij het huis van Chamorro staan terwijl de aanhouding plaatsvond. Foto: REUTERS

Internationale kritiek

Op het aanhoudingsbevel tegen Chamorro kwam woensdag meteen ook internationale kritiek. ‘Het arbitrair weren van Chamorro toont Ortega’s angst voor vrije en eerlijke verkiezingen. Nicaraguanen verdienen echte democratie’, zo zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken op Twitter.

Ortega en zijn vrouw, vicepresident Rosario Murilla, zijn sinds 2007 aan de macht. In 2018 liet de president aanhoudende demonstraties hardhandig neerslaan, met meer dan 300 doden tot gevolg.