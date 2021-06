Lome Duivels bijten tanden stuk op Grieks graniet

In een povere oefenwedstrijd bleven de tegenvallende Duivels onverwacht steken op een 1-1-gelijkspel. Ondanks enkele lichtpunten, moet bondscoach Martinez zich vooral zorgen maken over de vele aarzelingen in de verdediging.

Alsof je op een muur botst. Na Kevin De Bruyne vorige zaterdagavond, kennen nu ook de Rode Duivels dat pijnlijke gevoel. In een leeg Koning Boudewijnstadion, kwam een tegenvallend elftal tegen een stug Grieks elftal niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Vooral in de tweede helft bleven de lome Duivels volkomen onmondig, wat bondscoach Martinez ongetwijfeld extra nerveus zal maken.

Wie is het best in staat om ervaren sterkhouders als De Bruyne, Hazard en Witsel te vervangen? En welke koppeltjes functioneren het best? Met die twee vragen in het achterhoofd experimenteerde Martinez op twee plaatsen in het elftal met een nieuwe opstelling. Niet Tielemans, maar de tandem Praet-Dendoncker bevolkte het middenveld. Terwijl Carrasco en Doku de aanvallende flanken voor hun rekening namen, waarbij de pijlsnelle Doku verrassend voortdurend op rechts te vinden was (net zoals bij zijn huidige ploeg Rennes).

Een-tweetje

Een ingreep met wisselend succes. Beide flanken (Meunier-Doku) en (Carrasco- Thorgan Hazard) legden in de eerste helft weliswaar geregeld mooie combinaties op de match, terwijl ook een hardwerkende Praet soms flitsen van klasse toonde, maar het duurde wel bijna een kwartier vooraleer de Belgen wakker werden. Doelman Mignolet moest in het prille begin van de wedstrijd liefst tweemaal met lijf en leden redding brengen op grote kansen voor Masouras (die al in de tweede minuut na een slechte terugspeelbal van Alderweireld alleen op de Belgische doelman mocht stormen) en Bakasetas.

Daarna namen de Duivels de wedstrijd steeds meer in handen. Al was dat niet zonder moeite. Sinds Griekenland in 2004 onder leiding van een Duitse bondscoach voor een ongelofelijke stunt zorgden door Europees kampioen te worden, zit verdedigen in hun bloed. De Grieken hielden het centrum potdicht en probeerden waar het kon tegen te prikken, waardoor de Belgen vooral oplossingen moesten zoeken langs de flanken.

Daar lag immers de achilleshiel van de Grieken, al duurde het tot de 20ste minuut vooraleer de Duivels die vonden. Een mooi een-tweetje tussen Yannick Carrasco en Thorgan Hazard sneed als boter door de Griekse verdedigingsmuur, waarna de jongste Hazard de 1-0 tegen de netten duwde. Samen met de gemiste kans van Lukaku, die een mooie assist van Praet van dichtbij recht op de Griekse doelman Vlachomidos duwde, meteen het gevaarlijkste dat de Duivels tijdens de eerste helft op de mat legden.

Foto: AFP

Onmondige Duivels

In de tweede helft greep bondscoach Martinez in. Hij wisselde Lukaku voor Batshuayi en haalde Doku naar de kant voor de ervaren Mertens. Maar het spelbeeld werd er niet beter op, integendeel zelfs. Terwijl de onmondige Duivels geduldig bleven zoeken naar een nieuwe opening in de Griekse muur, konden niet beletten dat de Grieken soms gevaarlijk uitbraken. De infiltrerende Masouras toonde zich daarbij opnieuw gevaarlijk en na een vrije trap en een schot op de paal, kon verdediger Tzavellas zelfs de 1-1 scoren.

De teleurstellende Duivels konden daar in de tweede helft weinig of niets tegenover stellen. Mertens was onzichtbaar, terwijl ook de ingevallen Chadli, Trossard en Tielemans geen enkel gaatje konden vinden in de Griekse muur. Integendeel, bij elke Griekse tegenstoot bleef het bibberen.

Sluimerende twijfels

De Rode Duivels zijn er donderdagavond dan ook niet in geslaagd om de sluimerende twijfels rondom hun gehavend elftal van zich af te spelen. ‘Dramatiseer niet. Het was een goeie match om bepaalde zaken te leren. Als je elke wedstrijd met 2-0 of 3-0 wint, leer je niets meer’, zei doelman Thibaut Courtois niet lang geleden in een interview na het povere 1-1-gelijkspel tegen Tsjechië. ‘Je kunt niet elke match top zijn, zo werkt voetbal gewoon niet. Het moet pas deze zomer buitengewoon zijn, op het EK.’

Wel, na de tegenvallende prestatie tegen de Grieken hebben de Rode Duivels ongetwijfeld veel bijgeleerd. De bemoedigende prestaties een erg dreigende Carrasco en een bedrijvige Doku, zullen Martinez ongetwijfeld plezieren. Terwijl ook Meunier duidelijk een stijgend vormpeil vertoont. Daartegenover staat dat de Grieken meermaals de onzekerheid in de Belgische verdediging bloot konden blootleggen. Alderweireld mocht blij zijn dat zijn blunder in de eerste minuut niet werd afgestraft, terwijl Denayer (en Boyata) geregeld door de snelle Masouras in de problemen werden gebracht.

Blijkbaar zijn de wisselmogelijkheden in de 26-koppige kern van de Rode Duivels vooral in de verdediging kwalitatief toch een stuk minder dan gedacht. Hopelijk trekt Martinez daar de komende weken - wanneer het er écht toe doet - de nodige lessen uit. Zo niet wordt het bidden dat niet alleen Hazard, De Bruyne en Witsel sneller dan verwacht herstellen, maar dat Martinez straks ook Vertonghen en Vermaelen terug kan opstellen. Anders zou het komende EK wel eens sneller voorbij kunnen zijn dan iedereen hoopt en verwacht.