Te snel op de knop gedrukt, en een dt-fout naar al uw volgers getweet? Binnenkort krijgt u enkele seconden bedenk­tijd voor uw tweet gepubliceerd wordt. Tenminste, als u betaalt.

Het is zover: Twitter-gebruikers in Canada en Australië kunnen zich voortaan abonneren op Twitter Blue. Voor omgerekend iets minder dan drie euro per maand krijgen ze een drietal extra opties wanneer ...