Vader slachtoffer groepsverkrachting vroeg twee keer hulp, maar er was geen plaats voor zijn dochter

De vader van het 14-jarige meisje dat op 15 mei verkracht werd in Gent en vier dagen later uit het ­leven stapte, klopte vlak voor de feiten twee keer aan bij het UZ Gent voor een opname van zijn dochter. Dat zegt zijn advocaat Jef Vermassen.

Volgens de ouders was het meisje vrolijk en sociaal, maar kampte ze al enkele weken met donkere gedachten. ‘Begin mei zochten ze daarom hulp bij de huisarts’, zegt Vermassen. ‘Een dag later klopten vader en dochter aan bij de spoedafdeling van het UZ Gent voor een opname. Er was geen plaats. Op 12 mei gingen ze opnieuw naar het ziekenhuis, maar werden ze weer wandelen gestuurd.Niemand heeft een glazen bol, maar voor de ouders voelt dat vandaag uiteraard heel wrang. Als op die opnamevraag was ingegaan, had het meisje nog geleefd.’

‘We vinden het heel erg wat hier gebeurd is’, zegt Karlien Wouters, de persverantwoordelijke van het UZ Gent, in een reactie. ‘Ik wil niet ingaan op het individuele dossier, maar iedereen weet dat we in een context werken waarin het aantal bedden heel beperkt is. In de provincie Oost-Vlaanderen zijn er ­zeven crisisbedden voor kinderen en jongeren. Wij hebben er eentje dat bijna permanent bezet is.’

Extra plaatsen beloofd

Sinds haar overlijden is er al contact geweest tussen de ouders en het ziekenhuis, zegt Vermassen. ‘In het ziekenhuis hebben ze mijn cliënt verzekerd dat ze zullen proberen om meer plaatsen ­beschikbaar te maken voor jonge mensen met een zekere problematiek. Dat betekent veel voor de ouders, ook al krijgen ze er hun dochter niet mee terug.’

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.