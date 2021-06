NASA plant twee nieuwe missies naar Venus

Het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA plant twee nieuwe missies naar buurplaneet Venus. ‘DaVinci+’ en ‘Veritas’ zullen tussen 2028 en 2030 vanaf de aarde vertrekken om de tweede planeet vanaf de zon ‘te herontdekken’.

Voor elke missie trekt NASA ongeveer 500 miljoen dollar uit, zo maakte het woensdag bekend. Het ruimtevaartbureau wil onder meer begrijpen hoe Venus ‘een inferno-achtige wereld’ is geworden terwijl de planeet ‘zo veel gelijkaardige kenmerken heeft als de onze’.

‘DaVinci+’ heeft als doel om de samenstelling van de atmosfeer van Venus te onderzoeken en om beelden met een hoge resolutie te maken van ‘unieke geologische kenmerken’. Het wordt de eerste Amerikaanse missie naar Venus’ atmosfeer sinds 1978. Met ‘Veritas’ wil NASA dan weer met name de oppervlakte van de planeet in kaart brengen.

‘We blazen ons planeetwetenschapsprogramma nieuw leven in met een intense verkenning van een wereld die NASA in meer dan 30 jaar niet meer heeft bezocht’, aldus Thomas Zurbuchen van NASA. Hij heeft het over ‘een nieuw decennium van Venus om te begrijpen hoe een aarde-achtige planeet een broeikas kan worden’.