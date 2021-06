Nederlanders krijgen nog maar één prik na coronabesmetting, België volgt voorlopig niet

Wie al eens een besmetting met het coronavirus heeft meegemaakt, krijgt in Nederland nog maar één prik met een mRNA-vaccin, zoals dat van Pfizer/BioNtech en Moderna. Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano bevestigt de wetenschap erachter, maar begrijpt dat België niet volgt.

Nederlanders die minder dan zes maanden voor hun eerste prik een coronabesmetting hebben doorgemaakt, krijgen één prik mRNA-vaccin in plaats van twee. Binnenkort zullen ook Nederlanders die langer dan een half jaar geleden corona opliepen niet meer moeten terugkomen voor een herhalingsprik. Dat adviseert het Nederlandse Outbreak Management Team (OMT).

Is na besmetting één prik voldoende?

Het adviesorgaan - de Nederlandse tegenhanger van onze Gems - gaat daarbij af op verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Die maken duidelijk dat een coronabesmetting leidt tot ‘een brede stimulering’ van het afweersysteem.

‘Als mensen besmet zijn geweest en ze krijgen hun eerste prik, dan zien we een enorme boost in antistoffen, dat wijzen studies inderdaad algemeen uit’, bevestigt viroloog Steven Van Gucht, verbonden aan Sciensano. ‘Je krijgt dan echt een topimmuniteit. Laat je dus zeker vaccineren als je een infectie hebt doorgemaakt.’

Als je al een topimmuniteit hebt, dan hoef je dus geen tweede prik meer? ‘Je voegt minder toe met een tweede prik, dat zie je in die studies’, aldus de viroloog.

Kan de Belgische vaccinatiecampagne tijd winnen op die manier?

Door die tweede prik achterwege te laten bij mensen die eerder besmet zijn geraakt, kan je de vaccinatiecampagne toch enorm versnellen? Dat zou welkom zijn, na de vertraging waar de leeftijdsbeperking op het Janssen-vaccin voor heeft gezorgd.

• 11 juli, de dag dat niet iedere Vlaming een eerste prik kreeg

Van Gucht is voorzichtig: ‘Ondertussen zijn er in ons land 1 miljoen besmettingen vastgesteld. Het aantal uitgespaarde dosissen kan dus ergens wel een impact hebben op de snelheid van de vaccinatiecampagne. Maar de taskforce vaccinatie heeft die optie niet weerhouden.’

Waarom volgt België de Nederlandse strategie van één prik na besmetting dan niet?

‘De taskforce vaccinatie moet die berekening maken. Enerzijds kan je dosissen vaccin uitsparen die je kan inzetten bij mensen die een tweede spuit absoluut nodig hebben. Anderzijds bemoeilijkt het de zaak logistiek. Het systeem van uitnodigingen is op punt gesteld en loopt als een gestroomlijnde machine nu. Maar het is ook een extra kans om fouten te maken. Wie in het verleden vals positief is getest, krijgt zo geen optimale bescherming. Dat wil je vermijden.’ Volgens de laatste wetenschappelijke informatie beschermt de eerste prik van het Pfizervaccin immers veel minder goed tegen bepaalde virusvarianten.

• Met maar één prik is het nog meer opletten geblazen

‘De wetenschap achter die Nederlandse strategie klopt, maar het systeem is complex’, besluit Van Gucht. Voor Nederland weegt de nood aan Pfizer- en Moderna-vaccins wellicht harder door op die keuze. Het land maakte gisteren bekend dat het binnenkort stopt met het Janssen-vaccin. AstraZeneca wordt er bovendien alleen gebruikt bij mensen boven de zestig. Elke uitgespaarde dosis van Pfizer en Moderna telt er dus.