Zaak-Haouach leidt tot spanning tussen MR en Open VLD

MR-minister David Clarinval heeft op het kernkabinet wel degelijk aangegeven dat de MR gekant is tegen de beslissing, zonder overleg, over de benoeming van Ihsane Haouach tot regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Dat heeft Clarinval donderdag getweet. Eerder had premier Alexander De Croo (Open VLD) aangegeven dat die benoeming binnen de kern niet in vraag was gesteld.

‘Deze ochtend heb ik in de Kern als vertegenwoordiger van de MR duidelijk ons verzet kenbaar gemaakt tegen het besluit dat staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo), zonder overleg, heeft genomen om Ihsane Haouach tot nieuwe regeringscommissaris te benoemen’, meldde minister Clarinval op Twitter. In de Kamer had premier De Croo nog gezegd dat de beslissing op het kernkabinet ‘door geen enkele partij in vraag werd gesteld’.

Zowel De Croo als Clarinval hebben een punt. Het klopt dat niemand op het kernkabinet heeft gevraagd terug te komen op de benoeming, die uitsluitend de bevoegdheid is van de staatssecretaris. De MR heeft wel aangegeven dat iemand die de functie van regeringscommissaris bekleedt, volgens de partij geen geloofstekenen kan dragen, en dat ze in die zin de benoeming van Haouach niet steunt.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez stelt ondertussen op Twitter nog dat er unanimiteit nodig is om de beslissing van Schlitz terug te draaien, ‘en die is er niet’.

Aangezien het benoemings-KB van een mevrouw die een religieus teken draagt al is goedgekeurd door de staatssecretaris, zonder overleg met de regering, zouden we unanimiteit nodig hebben voor een nieuw benoemings-KB voor een andere persoon. Die unanimiteit hebben we niet. ???? — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) June 3, 2021

N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover vindt dat de verklaringen van MR en Open VLD over de benoeming van Haouach met elkaar ‘op gespannen voet’ staan. Hij dringt erop aan dat de premier terugkeert naar de Kamer om tekst en uitleg te geven en wordt daarin gevolgd door andere oppositiepartijen.