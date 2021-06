Vals alarm: toch geen bom aan boord van vliegtuig dat landde in Parijs

Frankrijk was vanmiddag even in hoogste staat van paraatheid, maar het bleek om vals alarm te gaan. Er is geen bom gevonden aan boord van een vliegtuig uit Tsjaad met bestemming Parijs.

Het vliegtuig van Air France was rond de middag opgestegen in Ndjamena, de hoofdstad van Tsjaad, met bestemming Parijs, maar ergens boven Algerije kreeg de piloot een ongeïdentificeerd radiobericht dat hem waarschuwde voor een bom aan boord. De Franse autoriteiten namen de dreiging meteen serieus, en gevechtsvliegtuigen begeleidden het passagiersvliegtuig naar de luchthaven van Roissy, beter bekend als de luchthaven Charles De Gaulle. Daar is het om 16.01 uur ‘zonder incidenten’ geland en geïsoleerd, zo maakte Frans minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin bekend.

Hij had ook een interministeriële crisiscel samengeroepen, maar dat bleek uiteindelijk onnodig te zijn. Nadat de vijftigtal passagiers waren geëvacueerd en hun identiteit was gecontroleerd, werd het toestel grondig doorzocht door de ontmijningsdienst, maar daarbij werden geen explosieven aangetroffen. Minister Darmanin bedankte alle gemobiliseerde diensten, waaronder het GIGN, de elite-eenheid van de gendarmerie.