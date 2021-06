Elise Mertens knokt zich naar derde ronde Roland Garros

Elise Mertens (WTA 15) had donderdag drie sets nodig om de Kazachse Zarina Diyas (WTA 93) te verslaan, maar verzekerde zich zo wel van een plaats in de derde ronde van Roland Garros.

Makkelijk was het niet, maar Elise Mertens houdt als laatste overgebleven Belg in het enkelspel de eer hoog en staat in de derde ronde van het grandslamtoernooi van Roland Garros. De Limburgse, het veertiende reekshoofd in Parijs, won in drie sets van Zarina Diyas met 4-6, 6-2 en 6-4.

Mertens ziet nu een duel met de Griekse Maria Sakkari (WTA 18) tegemoet in de derde ronde. Zij haalde het eerder op de dag van de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 91) met 6-2 en 6-3. Als Mertens tevens Sakkari weet te verslaan, evenaart ze haar beste prestatie ooit in de Franse hoofdstad. In 2018 haalde ze er namelijk de vierde ronde.

Dubbelspel

Naast het enkelspel is de beste Belgische tennisster ook actief in het dubbelspel. Samen met de Taiwanese Su-Wei Hsieh vormt ze het eerste reekshoofd. Op woensdag gingen ze eenvoudig door naar de tweede ronde, ten koste van de Franse wildcards Elsa Jacquemot en Elixane Lechemia, met 6-2 en 6-3. De Amerikaanse Amanda Anisimova en de Russin Anastasia Potapova zijn hun volgende dubbeltegenstanders.

Greet Minnen (WTA 125) en Alison Van Uytvanck (WTA 67) zijn donderdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Het duo verloor met 6-1 en 6-2 van de Russin Anastasia Pavlyuchenkova en de Kazachse Elena Rybakina.