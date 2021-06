Let’s Go Urban is officieel failliet verklaard

De ondernemingsrechtbank in Antwerpen heeft Let’s Go Urban (LGU), het Antwerpse jongerenproject van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi, failliet verklaard. Annemie Moens en Benjamin Vande Casteele werden als curatoren aangesteld.

Annemie Moens was ook al als voorlopig bewindvoerder aangesteld en had in die hoedanigheid het faillissement van jeugd- en dansproject LGU aangevraagd. Ze zag door de schuldenberg van ruim 200.000 euro en het stopzetten van de samenwerking met (en door) de stad Antwerpen geen andere oplossing meer voor de vzw.

Zij zal nu samen met haar cocurator Benjamin Vande Casteele het faillissement verder afhandelen, zich buigen over de vorderingen van de schuldeisers, vragen van de inspectiediensten beantwoorden, het strafrechtelijk onderzoek naar de subsidiegelden opvolgen enzovoort. Ook zal Sihame El Kaouakibi worden uitgenodigd voor een gesprek. ‘We zullen zien hoe ze daarop reageert. Intussen gaan wij verder met de afwikkeling van het debacle dat LGU is geworden’, zegt curator Moens aan Belga.

De schuldenberg van LGU kan nog toenemen als bijvoorbeeld de stad Antwerpen en Vlaanderen hun subsidies aan LGU zouden terugeisen. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) liet al verstaan dat dit de bedoeling is. Uit de audit van de stad Antwerpen bleek dat 258.000 euro van de investeringssubsidies en 120.000 euro van de werkingssubsidies mogelijk oneigenlijk werden gebruikt.

De ondernemingsrechtbank in Antwerpen zal zich op 24 juni buigen over de vordering tot faillissement tegen WannaWork, nog een vennootschap opgericht door Sihame El Kaouakibi. Eerder werd Point Urban al failliet verklaard. Ondertussen loopt er ook nog steeds een gerechtelijk onderzoek naar Vlaams Parlementslid El Kaouakibi en LGU.