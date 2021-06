In de haven van Kaohsiung in Taiwan is donderdag een dokwerker lichtgewond geraakt toen een enorme kraan op de dokken omverviel. Het ongeval werd veroorzaakt door een containerschip dat te dicht bij de kade voer en tegen de hijskraan botste. De kraanmachinisten moesten uit de kraan bevrijd worden, maar kwamen er met de schrik van af.