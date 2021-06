Eén neemt na 35 jaar afscheid van ‘Neighbours’

De Australische soap ‘Neighbours’, al 35 jaar een vaste waarde in de vooravond op Eén, wordt vanaf half juni uitgezonden bij VTM 2.

Voor fans van Neighbours - of Buren zoals het programma bij ons wordt genoemd - zal het een beetje vreemd aanvoelen op maandag 14 juni. De Australische soap die al 35 jaar wordt uitgezonden op Eén verhuist immers van zender, en zal vanaf dan geprogrammeerd staan op VTM 2. Nieuwe afleveringen over de buren in Ramsay Street worden er elke weekdag uitgezonden om 17.45 uur, ook tijdens de zomermaanden.

‘We zijn heel blij dat we de topper Neighbours vanaf de zomer in ons aanbod kunnen schuiven als nieuwe vaste ‘buur’ voor Sturm der Liebe en in het najaar voor Home and away’, aldus channel manager Kristine Willems in het persbericht waarin de verschuiving wordt aangekondigd.

Bij Eén nemen ze al op 8 juni afscheid van de buren, daarna pikt VTM 2 met een paar dagen tussenpauze de draad weer op. Volgens woordvoerder Hans Van Goethem was het VRT zelf die beslist heeft om het contract na 35 jaar niet opnieuw te verlengen. ‘Het was een moeilijke beslissing om afscheid te nemen van Buren, maar we moeten nu eenmaal keuzes maken in onze programmatie’, aldus Van Goethem aan VRT Nws.

Neighbours werd op 18 maart 1985 voor het eerst uitgezonden in Australië en is ondertussen wereldwijd in meer dan zestig landen te zien. Verschillende beroemdheden hebben het programma als springplank gebruikt voor hun verdere mediacarrière, onder wie Kylie Minogue, Jason Donovan, Natalie Imbruglia en Guy Pearce.