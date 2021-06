Geraint Thomas verrast peloton in vijfde etappe Dauphiné

Geraint Thomas heeft de vijfde etappe van de Dauphiné gewonnen. De Welshman sprong weg in de laatste kilometer en kon het jagende peloton nog net voor blijven. Sonny Colbrelli kwam anderhalf wiel tekort om hem nog terug te halen. In het klassement komt Thomas terug tot op veertien seconden van leider Lukas Pöstlberger.

Een dag nadat hij met een tiende plaats teleurstelde in de tijdrit, verraste de 35-jarige Welshman de sprinters in de slotkilometer van een 174,2 kilometer lange rit van Saint-Chamond naar Saint-Vallier. De Italiaan Sonny Colbrelli strandde op een half wiel en werd zo al voor de derde keer tweede in deze Dauphiné. De groenetruidrager won wel de derde rit. De Spanjaard Alex Aranburu sprintte naar de derde stek. Brent Van Moer was met een negentiende plaats beste Belg.

Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe) behield de gele leiderstrui. De 29-jarige Oostenrijker heeft één seconde voor op de Kazach Alexey Lutsenko. De Deen Kasper Asgreen is op zes seconden derde. Ilan Van Walder, leider in het jongerenklassement, maar zakte door de bonificatieseconden van Thomas van de zesde naar de zevende stek. De 21-jarige Belg volgt op veertien seconden van Pöstlberger.