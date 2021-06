Ongevaccineerde reizigers krijgen twee gratis PCR-testen

Wie nog geen uitnodiging kreeg voor een vaccinatie, maar wel al op reis wil deze zomer, kan twee keer een gratis PCR-test krijgen. Dat kondigde Alexander De Croo aan in de Kamer.

Op het Overlegcomité morgen worden normaal gezien de voorwaarden bepaald waaronder u mag reizen. Er is nog onduidelijkheid over wat zal kunnen, maar premier De Croo herhaalde in de Kamer dat het grotendeels zal afhangen van de landen van bestemming. Die bepalen zelf aan welke voorwaarden reizigers moeten voldoen in termen van vaccinatie, immuniteit of een PCR-test.

De meeste landen zullen volgens De Croo kiezen voor een volledige vaccinatie of een recente PCR-test. Dat wil zeggen dat ook mensen die nog maar één prik kregen, zo’n test zullen nodig hebben.

Eerder deze week had minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) ervoor gepleit een gratis of alleszins goedkopere PCR-test te voorzien voor wie niet de kans had zich volledig te laten vaccineren. Het kernkabinet kwam donderdag overeen twee van die tests gratis te voorzien voor die groep.

De premier bevestigde ook dat de geplande versoepelingen voor 9 juni niet ter discussie staan. De twee voorziene drempels worden immers gehaald. Zo moest het aantal covidpatiënten op de afdeling intensieve zorg onder de 500 dalen. Vandaag liggen 364 patiënten op intensieve zorg. En de vaccinatie van kwetsbare personen (65-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen) zit met 87 procent boven de vooropgestelde 80 procent.