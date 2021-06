De Limburgse journalist Luc Moons stond woensdagavond live aan recreatiedomein Sparrendal in Dilsen-Stokkem. Hij lichtte de kijkers van TV Limburg in over het laatste nieuws rond Jürgen Conings, die jarenlang in één van de chalets aan het Dilserbos verbleef. Maar middenin zijn uitleg werd Moons even onderbroken door een opmerkelijke voorbijganger.