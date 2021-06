China beschuldigt westerse bedrijven ervan onveilige producten te maken en verbiedt daarom de import ervan. Niet toevallig zijn het producenten die zich recent kritisch hadden uitgelaten over dwangarbeid door Oeigoeren.

‘Product bevat kleurstoffen die via de huid of mond het lichaam kunnen binnendringen en de gezondheid van de drager in gevaar kunnen brengen.’ Op de website van het Chinese douaneagentschap verscheen ...