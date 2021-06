Remco Evenepoel start zondag in Elfstedenronde

Remco Evenepoel past zijn voorbereiding op de Olympische Spelen aan. De Giro heeft duidelijk gemaakt dat hij nood heeft aan competitie en daarom start Evenepoel zondag meteen al in de Elfenstedenronde. Ook de Baloise Belgium Tour (9-13 juni) wordt wellicht aan zijn programma toegevoegd.

In de documentaire Ik ben Remco toonde Evenepoel deze week nog alle blessures die hij opliep bij zijn valpartij in de Giro-rit naar Sega di Ala. De kneuzingen en snijwonden zijn ondertussen evenwel voldoende hersteld om opnieuw te koersen. Zondag – elf dagen na de crash – staat hij aan de start van de Elfstedenronde, een 1.1 koers van 193 kilometer met veel kasseistroken onderweg. Deceuninck-Quick-Step zou daar maar met zes renners starten, maar Evenepoel maakt de ploeg compleet.

De deelname van Evenepoel maakt duidelijk dat hij zijn voorbereiding op de Olympische Spelen omgooit. Het plan was aanvankelijk om maximaal in te zetten op hoogtestages, maar nu wordt er bewust ruimte gemaakt voor wedstrijden. Wellicht start Evenepoel volgende week ook in de Baloise Belgium Tour, een vijfdaagse rittenkoers die hij twee jaar geleden nog overtuigend won. Zaterdag zitten renner en ploeg samen om daar definitief over te beslissen. Evenepoel zou zijn ook het BK tijdrijden (16 juni) en het BK op de weg (20 juni) opnemen in zijn competitie-blok.

Hoe zijn verdere voorbereiding op de Spelen er nadien uitziet, ligt nog niet vast. De ploeg plant een officiële overleg-moment, maar zoekt nog een datum om alle betrokkenen bij elkaar te krijgen. Iedereen – de ploeg en Evenepoel zelf – was evenwel voorstander om hem in afwachting zo snel mogelijk opnieuw op de fiets te hebben.

De Olympische wegrit vindt plaats op 24 juli, vier dagen later volgt de tijdrit.