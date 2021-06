Honderdtal interventies in regio Namen door onweer

De brandweer in de hulpverleningszone waarin Namen, Andenne, Gembloers en Éghezée liggen (NAGE) is woensdagavond door de hevige regenval en hagel voor een honderdtal interventies moeten uitrukken. Dat liet de brandweer weten.

Vooral over modderstromen, blank staande straten en ondergelopen kelders kreeg de brandweer van de zone NAGE oproepen binnen. In Leuze (Éghezée) sloeg de bliksem in op een verlicht uithangbord van een restaurant, met stroomuitval tot gevolg. De Waalse distributienetbeheerder Ores kwam ter plaatse om de stroom te herstellen.