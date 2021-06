Politie Brussel treedt preventief op tegen ‘rodeorijders’

Het rodeorijden op de brede lanen in de buurt van het Atomium is al jaren een ergerlijk probleem voor de buurtbewoners. De politie van Brussel heeft besloten preventief op te treden bij de volgende bijeenkomst. ‘Enkel aanwezig zijn en tussenkomen bij onaangepast rijgedrag lost niets op’, zegt woordvoerder Ilse Van de Keere van politie Brussel hoofdstad Elsene.

De politie nam afgelopen weekend drie wagens in beslag, maar dat houdt de rodeorijders niet tegen om een volgende meeting te plannen. Op sociale media wordt een samenkomst gepland voor vrijdag 4 juni. ‘We gaan zowel preventief als repressief optreden’, zegt Van de Keere. Er werd een speciaal actieplan opgesteld waarbij verschillende diensten gaan samenwerken. De verkeersdienst, de territoriale interventiedienst en de hondenbrigade zullen vrijdag preventief de aanwezigheid van de voertuigen controleren. Er zullen verschillende controlepunten worden ingesteld, waardoor een verzameling van voertuigen belet kan worden.

Indien nodig zal de politie ook repressief optreden, de boorddocumenten kunnen gecontroleerd worden en indien nodig zullen bestuurders worden gecontroleerd op rijden onder invloed.

Het was een tijdje rustiger, nadat er betonblokken werden geplaatst aan het Louis Steendsplein vlakbij het Atomium. Zo werd vermeden dat racers met gierende banden rondjes konden draaien aan de rotonde. Ondertussen zijn de bolides met gepimpte carrosserie en luidruchtige knalpotten weer helemaal terug, en is geluidsoverlast een van de grootste ergernissen. Volgens de buurtbewoners is het lawaai van de knalpotten te horen tot diep in de nacht en staken de ‘tuners’ en hun aanhang vorig weekend zelfs vuurwerk af.

De buurtbewoners eisen een aanpassing van de verkeersinfrastructuur in de buurt. Ze dringen ook aan op een betere handhaving. Volgens hen behandelt de politie de straatraces niet als prioriteit.