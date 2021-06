Sterspeler slaat op de vlucht, baseballgrootmacht Cuba mist voor het eerst Olympische Spelen

Voor de eerst in zijn geschiedenis heeft Cuba zich niet kunnen kwalificeren voor het honkbal op de Olympische Spelen. Een nationale ramp, want baseball is er sport nummer één. Dat de absolute sterspeler vlak voor het toernooi is gevlucht, geeft het verhaal een extra dramatisch kantje.

De Cubaanse honkballers misliepen woensdag een olympisch ticket door met 6-5 te verliezen van Canada op het kwalificatietoernooi van Miami. Dat deden ze zonder de 22-jarige sterspeler César Prieto. Die was immers meteen na aankomst op Amerikaanse bodem gevlucht. En dat mag u letterlijk nemen. Op het moment dat de Cubaanse selectie zijn intrek had genomen in het spelershotel in Miami, sprong Prieto in een auto die met gierende banden vertrok.

Prieto is niet de eerste Cubaanse baseballer die de benen neemt wanneer hij in Amerika arriveert. De relaties tussen het communistische Cuba en de VS zijn al verschillende decennia gespannen. Cubaanse honkbalspelers zijn nationale sterren en worden door het regime liefst in eigen land gehouden. Maar in de Major League Baseball kunnen ze contracten tekenen voor tientallen miljoenen dollars. Cuba hekelde de praktijk om zijn beste talenten te verleiden om het eiland te verlaten met lucratieve contracten als ‘mensensmokkel’. De voorbije weken was het hoogst onzeker of de Cubaanse nationale honkbalploeg wel een visum zou krijgen om het olympisch kwalificatietoernooi in de VS te spelen. Na een extra bemiddeling door de Amerikaanse ambassade in Havana kreeg de selectie vorige week toch een visum.

Maar zonder de gevluchtte Prieto greep Cuba woensdag naast kwalificatie voor Tokio. Met drie olympische titels en maar liefst 25 wereldtitels is het eiland ook veruit de succesvolste honkbalnatie ter wereld. Sinds honkbal in 1992 olympisch werd, pakte Cuba op alle edities een medaille. In 1992 (Barcelona), 1996 (Atlanta) en 2004 (Athene) veroverde het land goud. Na 2008 verdween honkbal even van de olympische kalender, maar in Tokio wordt de sport geherintroduceerd. Er zijn zes deelnemende landen. Japan, Zuid-Korea, Mexico en Israël hebben zich al geplaatst.

‘Dit doet pijn’, reageerde Cubaans bondscoach Armando Ferrer. ‘We weten allemaal wat deze sport voor onze bevolking betekent. Honkbal stroomt door onze aderen en het spijt ons verschrikkelijk dat we ons niet gekwalificeerd hebben.’