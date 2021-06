Nummer 1 Ashleigh Barty geeft op in Roland Garros met blessure

Het Australische nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty (WTA 1) heeft donderdag Roland Garros in de tweede ronde verlaten. Het topreekshoofd werd gehinderd door een blessure aan de linkerheup en gaf op bij 6-1, 2-2 in het voordeel van de Poolse Magda Linette (WTA 45).

Barty had zich in de eerste ronde met de nodige moeite voorbij de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 70) geknokt. Nadien verklaarde de Australische dat ze sinds het weekend last had aan de heup.

In de derde ronde (16e finales) neemt Linette het op tegen de Tunesische Ons Jabeur (WTA 26), die het met 6-2 en 6-4 haalde van de Australische Astra Sharma (WTA 124). Barty pakte in 2019 de eindzege op het Parijse gravel. Linette schopte het nog nooit verder dan de derde ronde (in 2017).