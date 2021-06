De Standaard wint Belfius-persprijs voor ‘De veefabrieken’

De Standaard-redactrice Ine Renson heeft de Belfius persprijs in de categorie Schrijvende Pers in de wacht gesleept voor de onderzoeksreeks ‘De veefabrieken’, over megastallen die het Vlaamse platteland veroveren.

De jury noemt de onderzoeksreeks van Renson een ‘grondig uitgewerkt stukje onderzoeksjournalistiek’. ‘De lezer wordt als het ware meegezogen in het verhaal’. De reeks gaat in op de impact van de megastallen op de natuur, het Vlaamse stikstofprobleem en het stikstofbeleid in Vlaanderen. Ook de wetenschapsredactie van De Standaard, met journalisten Maxie Eckert, Dries De Smet en Hilde Van den Eynde, was genomineerd in deze categorie voor de wetenschapsberichtgeving over het nieuwe coronavirus.

De Standaard was ook genomineerd in de categorie Financieel-economisch nieuws, met de berichtgeving over de val van modegroep FNG, van redacteur Pascal Dendooven. De Tijd won in die categorie voor de berichtgeving over mondmaskerfraude.

De Standaard-fotograaf Kristof Vadino was genomineerd voor de fotopersprijs met ‘covid 19 emergency’, een fotoreeks in het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis. Fotograaf Roger Job won de prijs met ‘Soins Palliatifs Coronavirus’.

In de categorie Digitaal en Interactief heeft De Tijd de persprijs binnen gehaald met de reeks ‘De ware impact van corona’. Radio 1 won de persprijs voor Radio en Podcast voor de interviewreeks ‘Moeders ten laste’. Pano (VRT) mocht de persprijs voor Tv en Video ontvangen voor de reportage ‘Wachten op zorg’.