Sportdirecteur Rik Verbrugge: ‘Tour-deelname van Froome is niet vanzelfsprekend’

Chris Froome eindigde woensdag als 93ste in de individuele tijdrit van de Dauphiné, op meer dan twee minuten van ritwinnaar Alexey Lutsenko. De viervoudige Tour-winnaar komt na zijn zware val in diezelfde Dauphiné twee jaar geleden niet meer in de buurt van zijn hoogvorm. ‘Zijn deelname aan de Tour de France is niet vanzelfsprekend’, zegt Rik Verbrugghe, zijn sportdirecteur bij Israel Start-Up Nation.

Na zijn uitermate zware crash in de Dauphiné van 2019 is Chris Froome in een sportief sukkelstraatje beland. Vorig seizoen kwam de 36-jarige Brit in zijn laatste contractjaar bij Team Ineos overal te kort en ook dit jaar als kopman van Israel Start-Up Nation slaagde Froome er niet in om een respectabel resultaat neer te zetten. 81ste in het eindklassement van de Ronde van Catalonië, 93ste in de Tour of the Alps en 96ste in de Ronde van Romandië. Ook in Dauphiné fietst Froome alweer anoniem rond. ‘Ik probeer altijd progressie te maken en ik lever maximaal werk. Beetje bij beetje kom ik terug. Maar dit is niet iets dat in een week kan worden opgelost’, zei Froome woensdag.

Dat hij over enkele weken niet de minste ambitie hoeft te koesteren op een goed eindklassement in de Tour de France, lijkt de Keniaanse Brit ondertussen ook wel te beseffen. ‘Op dit moment is mijn grootste doel om terug te keren naar het niveau van voor mijn crash.’

Al is het zelfs niet zeker dat Israel Start-up Nation zijn peperdure kopman zal laten starten in de Tour. ‘Hij is een enorme kampioen voor wie ik veel respect heb, maar zijn deelname aan de Tour de France is geenszins vanzelfsprekend’, zegt sportief directeur Rik Verbrugghe aan La Dernière Heure. ‘Ik verwacht dat er tijdens deze Dauphiné een beetje duidelijkheid komt. Sinds het begin van het seizoen heeft hij constant progressie gemaakt, maar we hadden graag gezien dat zijn vooruitgang meer exponentieel zou zijn.’