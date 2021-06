Paxton Smith mocht als topstudente de afscheidsrede geven op haar middelbare school. De goedgekeurde tekst liet ze aan de kant, ze koos voor een krachtige speech over de recente anti-abortuswetgeving in haar staat Texas. ‘Het voelt fout om het nu over iets anders te hebben dan wat mij en miljoenen vrouwen aangaat.’

De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, ondertekende eind mei een wetsvoorstel dat abortus na ongeveer zes weken zwangerschap verbiedt. De wet geeft burgers ook het recht om artsen aan te klagen die na zes weken nog abortussen uitvoeren.

‘Ik heb dromen en ik ben ambitieus, net zoals elk meisje hier’, zei Smith. ‘We hebben ons hele leven hard gewerkt voor onze toekomst, en zonder onze toestemming of input, werd de controle over onze toekomst ons volledig ontzegd.’

Smith kreeg op verschillende momenten luid applaus van haar medestudenten, die live meeluisteren vanop het grasveld. ‘Ik ben doodsbang dat als mijn anticonceptie niet werkt of als ik verkracht wordt, dat mijn inzet en dromen niet langer relevant zijn. Zie je in hoe hartverscheurend en dehumaniserend het is, dat de autonomie over je eigen lichaam wordt weggenomen?’

De speech werd honderdduizenden keren bekijken via TikTok en Youtube en werd op applaus onthaald bij een aantal prominente figuren. Hillary Clinton tweette: ‘Dat was moedig, bedankt om je stem te laten horen, Paxton.’ Ook Beto O’Rourke, voormalig lid van het Texaanse congres voor de Democraten, bedankt haar.

De plotse bekendheid voelt ‘raar’, zei Smith aan D magazine, maar ze is blij dat het onderwerp aandacht krijgt. Ze wil mensen ook aanzetten om te stemmen, ook bij lokale verkiezingen. ‘Die zijn belangrijker dan je denkt.’

Eind mei juichten Texaanse wetgevers nadat Abbott zijn handtekening onder de wet heeft gezet: