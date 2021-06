Défi dreigt uit Brusselse regering te stappen over hoofddoekkwestie bij MIVB

De Brusselse regering moet zich buigen over de beslissing van het beheerscomité van de MIVB om geen beroep aan te tekenen tegen een veroordeling wegens discriminatie. Partijvoorzitter van Défi, François De Smet, dreigt ermee de Brusselse regering te verlaten.

De regering moet zich buigen over de veroordeling van de MIVB wegens discriminatie op grond van godsdienst en geslacht, zo zei De Smet bij Bel-RTL vanmorgen. Die veroordeling kwam er nadat de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij een vrouw niet in dienst had genomen omdat ze een hoofddoek droeg. De MIVB besliste dat op basis van het neutraliteitsprincipe in de beheersovereenkomst. Maar het beheerscomité van de MIVB besliste maandag om tegen die beschikking van de arbeidsrechtbank geen beroep aan te tekenen.

De directeur, de onderdirecteur en de ver­tegenwoordiger van Défi in het ­beheerscomité wilden wel beroep aantekenen, de vertegenwoordigers van Ecolo, PS en Groen niet. Die laatste stem gaf de doorslag. Regeringscommissaris Vincent Riga (Open VLD) verzette zich en trok het dossier zo naar de regeringstafel.

Het hoofddoekendebat verdeelt de regering van PS, Groen, Ecolo, Open VLD, Défi en one.brussels (Vooruit). Volgens de Défi-voorzitter gaat het om een beslissing die objectief moeilijk te verdedigen valt omdat ze ‘elke neutraliteitspolitiek gelijkstelt met discriminatie’.

‘Als we het (binnen de regering, red.) niet eens raken en we de indruk krijgen dat het neutraliteitsprincipe bij de overheidsdiensten niet gerespecteerd wordt, dan dreigen we met de regering in de problemen te komen en zullen wij onze verdere deelname moeten heroverwegen’, concludeerde De Smet. Christophe Magdalijns, Brussels Parlementslid voor Défi, liet eerder via Twitter al weten dat hij uit de meerderheid stapt als de MIVB geen beroep aantekent.

Minister-president Rudi Vervoort (PS) acht de kans klein dat de regeringspartijen een consensus zullen vinden over de kwestie, zei hij op La Première. Het debat over de neutraliteit van openbare diensten wordt volgens hem het best in het parlement gevoerd. Vervoort voegde nog toe dat de MIVB nu haar arbeidsreglement zou moeten aanpassen.