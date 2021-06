Een Amerikaanse tiener (17) is beroemd geworden op sociale media nadat ze een beer te lijf was gegaan. Het dier was met haar welpen de tuin binnengedrongen, maar werd onmiddellijk omsingeld door de honden van Hailey Morinico. De klauwen van de beer kwamen gevaarlijk dicht in de buurt van de viervoeters, dus greep Morinico zonder nadenken in.