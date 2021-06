Crevits roept departement Landbouw tot de orde

Minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) heeft haar departement laten weten dat standaardzinnetjes waarin het voorlopige stikstofcompromis van de Vlaamse regering gewoonweg wordt afgewezen, ‘uit den boze’ zijn.

De Standaard schreef vorige week dat het departement Landbouw aan negatieve adviezen voor vergunningen in de provinciale omgevingsvergunningscommissies standaardzinnetjes liet toevoegen waarin het departement zich distantieert van de ‘ministeriële instructie’, een voorlopige stikstofregeling van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Uit gegevens van Demir blijkt dat dit niet alleen in Oost-Vlaanderen gebeurde, maar ook in Antwerpen en Limburg. Telkens werd de instructie eenzijdig en willekeurig genoemd, maar zonder verdere argumenten.

‘Dat heb ik aangekaart bij mijn mensen’, zei minister van Landbouw Hilde Crevits in de commissie Landbouw. ‘Loutere standaardzinnetjes zijn voor mij uit den boze. het moet gaan om een zorgvuldig advies en om een advies op maat.’ Ook tussen de administraties Landbouw en Natuur is intussen overlegd om de spanningen weg te werken en ‘constructieve oplossingen te zoeken’.

Crevits en Demir erkennen dat er snel een definitief stikstofkader moet komen. ‘We willen daar dit jaar nog mee landen’, zegt Demir. Het is volgens haar ook belangrijk dat de landbouwsector, die zich nu geviseerd voelt, betrokken wordt bij het zoeken naar een stabiele oplossing. ‘Maar we moeten door deze zure appel heen bijten. Het is niet van willen, maar van moeten.’ Crevits dringt aan op een duidelijk ‘flankerend beleid’ om de landbouwbedrijven te begeleiden en ondersteunen.