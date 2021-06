Tijdens het WK in 2018 verdubbelde het aantal verkeersongevallen na de wedstrijden van de Rode Duivels. Vooral overmatig drankgebruik lag aan de oorzaak. Daarom richt de nieuwe Bob-campagne zich op het EK voetbal. In het opmerkelijke campagnespotje voorzien voetbalcommentatoren Frank Raes en Filip Joos voor een keer geen wedstrijd maar enkele verkeersongevallen van commentaar. Kijk mee in bovenstaande video.