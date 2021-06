Eén op de negen tweejarigen heeft overgewicht

Het aantal tweejarigen met overgewicht is vorig jaar, in het ‘coronajaar’ 2020, gestegen tot 11,4 procent. Dat blijkt uit cijfers van Kind & Gezin. Het Agentschap Opgroeien vermoedt dat de lockdown door corona een rol speel.

11,4 procent van de kinderen geboren in 2018 heeft overgewicht. Dat is een opmerkelijke stijging op één jaar tijd, met 1,8 procentpunt. In 2019 lag het aantal obese tweejarigen op 9,6 procent. ‘De toename is in 2020 sterker dan de voorbije jaren’, merkt Kind & Gezin op in een persbericht. Op tien jaar tijd is het aandeel 2-jarigen met overgewicht gestegen van 6,7 procent naar 11,4 procent.

87,9 procent van de kinderen geboren in 2018 heeft een normaal gewicht op de leeftijd van 2 jaar. Het aandeel kinderen met een lage BMI ligt dan weer erg laag, op 0,6 procent.

De stijging van het aantal kinderen met overgewicht doet zich in elke provincie voor. Kind en Gezin ziet ook dat de stijging zowel bij kinderen met een moeder van Belgische origine, als bij kinderen met een moeder van niet-Belgische origine te zien is. ‘Het is dus een algemene tendens’, klinkt het.

Volgens Kind & Gezin wijzen analyses op een mogelijke impact van de coronacrisis. ‘De combinatie thuiswerk en kinderen opvangen is absoluut niet evident. We kunnen ons voorstellen dat dit in heel wat gezinnen aanleiding gaf tot een minder gezonde levensstijl, zoals minder gezonde voeding, maar ook minder bewegen, of meer schermtijd’, zegt Liesbet Vergauwen, adviserend arts van het agentschap Opgroeien.

‘Deze data bevestigen wat we in de dagelijkse praktijk zien: een snelle gewichtstoename bij veel kinderen vanaf jonge leeftijd sinds het begin van de corona-epidemie’, vult professor dokter Inge Giest (UZ Brussel) aan. ‘De rol van een gezonde levensstijl met voldoende structuur en beweging wordt hiermee opnieuw bevestigd.’