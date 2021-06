Proces George Floyd: Verdediging vraagt voorwaardelijke straf

In het proces over de dood van George Floyd heeft de verdediging een voorwaardelijke celstraf gevraagd voor de schuldig bevonden ex-agent Derek Chauvin. Bovendien zou de straf beperkt moeten blijven tot de tijd die Chauvin al in voorhechtenis heeft doorgebracht, zo blijkt uit een motie van advocaat Eric Nelson die woensdag werd vrijgegeven. De openbaar aanklagers vorderen daarentegen een gevangenisstraf van 30 jaar wegens de bijzondere ernst van het misdrijf. Het vonnis is gepland op 25 juni.

Nelson benadrukt in zijn motie dat zijn cliënt geen strafblad had en tot zijn arrestatie nooit in aanraking was gekomen met het gerecht. Om een voorwaardelijke en beperkte straf te rechtvaardigen, wijst hij erop dat agenten een kortere levensverwachting hebben en dat Chauvin (45) in de gevangenis een doelwit zou kunnen worden van agressie door andere gedetineerden.

De aanklagers vorderen een celstraf van 30 jaar. De lange gevangenisstraf is ‘in gepaste verhouding met de diepe impact van het gedrag van de beklaagde op het slachtoffer, de familie van het slachtoffer en de samenleving’.

Een volksjury bevond Chauvin eind april al schuldig aan de dood van Floyd. Die zwarte Amerikaan stierf in mei vorig jaar nadat Chauvin zijn knie tijdens een arrestatie ruim 9 minuten op Floyds hals duwde. Voor de aanklachten waaraan Chauvin schuldig werd bevonden – moord in de tweede graad (zonder voorbedachte rade), moord in de derde graad (onopzettelijk, als gevolg van een gevaarlijke daad), en doodslag in de tweede graad – kon de ex-agent maximaal 40 jaar gevangenisstraf krijgen.