Nog 377 patiënten op intensieve zorg

Op de afdelingen intensieve zorg van de Belgische ziekenhuizen liggen momenteel 377 coronapatiënten. Hun aantal blijft gestaag afnemen. Dat blijkt donderdagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de ziekenhuizen liggen nog 1.122 patiënten met covid-19. De voorbije zeven dagen belandden per dag gemiddeld 80 patiënten in het ziekenhuis, een daling met 24 procent in vergelijking met de voorgaande week.

Het aantal nieuwe besmettingen neemt ook verder af. Van 24 tot 30 mei kwamen er dagelijks gemiddeld 1.715 bevestigde gevallen bij, een krimp met 29 procent. Er werd in die week wel ruim een tiende minder getest, de positiviteitsratio daalde licht.

Ook de nieuwe overlijdens wegens covid-19 blijven gestaag dalen. In dezelfde periode ging het om gemiddeld veertien per dag, een daling met iets minder dan een kwart. Sinds het begin van de pandemie zijn er in België 24.982 sterfgevallen gerapporteerd.

Intussen hebben volgens het dashboard al 4.725.891 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 41 procent van de totale bevolking. 2.193.928 landgenoten zijn inmiddels volledig gevaccineerd, goed voor 18,6 procent van de totale bevolking.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.