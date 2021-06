Amerikaanse leger doodde naar eigen zeggen 23 burgers in 2020

Het Amerikaanse leger erkent verantwoordelijk te zijn voor de dood van 23 burgers in 2020. De meeste burgerslachtoffers vielen bij Amerikaanse operaties in Afghanistan, zo blijkt een rapport dat het ministerie van Defensie woensdag gedeeltelijk openbaar heeft gemaakt.

Het Pentagon ‘schat dat 23 burgers zijn gedood en 10 anderen zijn verwond in 2020 tijdens Amerikaanse militaire operaties’, luidt het in het jaarlijkse rapport in opdracht van het Amerikaanse Congres, waarvan een deel geheim blijft. Het overgrote deel van de dodelijke burgerslachtoffers – 20 – viel in Afghanistan. Daarnaast blijkt dat in februari en maart telkens één burger werd gedood in Somalië en Irak. In welk land en wanneer het 23ste slachtoffer viel, komt niet in het vrijgegeven deel van het document aan bod.

Daarnaast blijkt dat het Pentagon het aantal burgerdoden tussen 2017 en 2019 heeft bijgesteld. In die periode erkennen de Amerikanen nu 65 burgers te hebben gedood en 22 anderen te hebben verwond, vooral in Syrië en Jemen.

Tot slot blijkt uit het rapport dat het Pentagon nog geen enkele compensatie heeft toegekend aan de nabestaanden van burgerslachtoffers. Het Congres had daar vorig jaar nochtans een budget van 3 miljoen dollar voor uitgetrokken.

Veel hoger volgens ngo’s

De balans uit het officiële Pentagon-document ligt overigens aanzienlijk lager dan die van ngo’s. Zo schrijft de organisatie Airwars, die burgerslachtoffers van bombardementen over de hele wereld telt, in haar meest voorzichtige schatting 102 burgerdoden toe aan Amerikaanse operaties in 2020.

De VN-missie in Afghanistan (Unama) telde in Afghanistan in 2020 89 gedode en 31 gewonde burgers als gevolg van operaties door de coalitietroepen onder leiding van de Verenigde Staten. In Somalië schatten Airwars en andere ngo’s het dodental vorig jaar op 7 en in Syrië en Irak op 6.