Europa en Verenigd Koninkrijk hebben akkoord over visvangst voor dit jaar

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn het eens over hoeveel er dit jaar gevangen mag worden van de vissoorten die ze samen beheren. Dat schept duidelijkheid voor hun vissers, die sinds januari steeds met voorlopige vangstlimieten voor een paar maanden moesten werken.

De verdeling van de vis was een van de moeilijkste vraagstukken van de Brexitonderhandelingen. Bij het Brexitakkoord was er niet genoeg tijd meer om af te spreken hoeveel tong, kreeft, tarbot en andere vis in 2021 mocht worden gevangen. Beide partijen stelden daarom voorlopige vangstmogelijkheden vast.

Nu is er alsnog een akkoord over ‘75 gedeelde vissoorten voor 2021 en enkele diepzeesoorten voor 2021 en 2022’, zegt de Europese Commissie.

‘Dit bewijst dat de partners aan weerszijden van het Kanaal overeenkomsten kunnen sluiten en stappen vooruit kunnen zetten als ze samenwerken’, zegt de verantwoordelijk Eurocommissaris Virginijus Sinkeviius. Londen en Brussel moeten sinds dit jaar jaarlijks nieuwe afspraken maken over de verdeling van de vis.

In maart kwamen het VK, de EU en Noorwegen al een verdeling overeen voor de Noordzeevis die ze samen beheren.

Crevits tevreden

Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits (CD&V) is tevreden dat Europa en het Verenigd Koninkrijk nu ook een akkoord over visserij gevonden hebben. ‘Dit akkoord zal de basis vormen voor de toekomstige jaarlijkse onderhandelingen. De onderhandelingen hebben lang geduurd, de sector heeft al die tijd in onzekerheid geleefd’, aldus de minister.

Voor de Vlaamse vissersvloot zijn volgens Crevits bijna alle jaarlijkse vangsten afhankelijk van de visbestanden waarover nu een akkoord gevonden werd, met uitzondering van de visserij in de Golf van Biskaje en in de Noorse zone. ‘Het gaat concreet om tong, pladijs, zeeduivel, inktvis en Sint-Jacobsschelpen. De sector weet nu hoeveel vis hij binnen een duurzaam beheer tot eind 2021 kan opvissen. Vissers kunnen hun activiteiten plannen, zodat ze gans het jaar verse vis kunnen aanvoeren. Nu dit akkoord er is, kunnen de lidstaten via de Europese Commissie nog hoeveelheden vis ruilen met het VK, ook dit is voor de Vlaamse vloot cruciaal omdat voor een gemengde visserij er nood is aan voldoende quota van alle soorten die tegelijk opgevist worden.’ Crevits zal het akkoord in de komende dagen in detail bekijken.