Wanneer wordt een uitspraak haatspraak?

De federale regering wil het gemakkelijker maken om haatspraak te bestraffen. Maar het vonnis van een Mechelse rechter over een spandoek met de tekst ‘Stop islamisering’ verhit de discussie.

Het was een hevig debat vorige donderdag in de kamer. De kwestie: mogen we nog een afwijkende mening hebben? Want terwijl het parlement nadenkt over het gemakkelijker vervolgen van haatspraak, veroordeelde een Mechelse rechtbank vier leden van de radicaal-rechtse organisatie Voorpost wegens het spandoek ‘Stop islamisering’ omdat dat zou aanzetten tot haat en geweld. Wordt het recht op vrije meningsuiting langzaam maar zeker gesmoord?

